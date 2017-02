Anggota DPRD Surabaya Pilih Ikut Arisan Jutaan untuk Isi Waktu Luang

Laporan wartawan Tribunjatim.com, Fatimatuz Zahroh

SURABAYA, TRIBUNJATIM.COM - Arisan bulanan rutin dilakukan oleh para Anggota DPRD Surabaya di sela-sela menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono bersemangat mengocok botol yang berisi gulungan kertas, Kamis (2/2/2017) siang.

Ia didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Ratih Retnowati yang tampak antusias.

Pada tutup botol itu ada lubang kecil untuk mengeluarkan satu gulungan kertas.

Bukan sembarangan, botol itu berisi 17 nama anggota dewan.

Satu gulungan yang berhasil keluar dari botol itu akan dapat rejeki nomplok Rp 17 juta.

Sejurus kemudian, satu gulungan kertas berhasil dikeluarkan secara acak oleh Herlina.

Dengan cekatan Ratih lalu membuka gulungan kertas tersebut.

"Hore.. hore.. thank you thank you. Aku oleh arisan," teriak Ratih histeris.