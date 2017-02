Cho Kyuhyun Super Junior Ultah Jadi Trending Topik di Twitter

Laporan wartawan Tribunjatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Personil boyband asal Korea Selatan, Super Junior, Cho Kyuhyun merayakan hari ulang tahunnya ke-30, pada Jumat (3/2/2017) hari ini.

Perayaan ultah tersebut, pada Kamis (2/2/17) malam, menjadi trending topic nomor 2 di twitter, lewat hastag #HappyKyuhyunDay.

Ini membuktikan ELF (Everlasting Friends), panggilan fans Super Junior, dan Sparkyu (panggilan fans Cho Kyuhyun), masih setia meski personil yang akun twitternya bernama @GaemGyu ini jarang tampil bersama grupnya, lantaran banyak personil lain yang melaksanakan wajib militer.

Begini ucapan-ucapan yang membanjiri twitter maknae (sebutan personil paling muda) Super Junior itu.

Fatma Ainur Rovi' Ciye si maknae udah kepala tiga @gaemgyu #HappyKyuhyunDay.

@OurGyuhyun Happy birthday to the most precious gift in this world, wish you always be healthy and happy in your life