Empat Fakta Seputar Drama "On The Wings Of Love"

TRIBUNJATIM.COM - Tahu drama Filipina "On The Wings Of love" dong?

Drama yang menceritakan kisah cinta pasangan "Leah" dan "Clark" diperankan Nadine Lustre dan James Reid ini sukses mencuri perhatian penonton di Indonesia.

Leah dan Clark harus melakukan pernikahan palsu agar Leah tidak dideportasi.

Dibalik drama On The Wings Of Love yang membuat baper, ada empat fakta menarik di dalamnya.

Berikut faktanya:

1. James Reid dan Nadine Lustre Pacaran di Dunia Nyata

Nadine Lustre "Leah" dan James Reid "Clark" tidak hanya menjadi sepasang kekasih dalam drama On The Wings Of Love saja, tapi juga di kehidupan nyata.

Pasangan yang dikenal dengan JaDine (James dan Nadine) ini berpacaran pada februari 2016 lalu.

Tak heran chemistry yang dibangun keduanya dalam drama begitu nyata dan berhasil membuat penonton selalu baper.

2. Menuai Kritikan di Indonesia