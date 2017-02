Hari Kanker Sedunia, Dokter : Sembuh Bukan Hanya Dari Pengobatan, Tapi Juga Dari Diri Sendiri

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Mengusung tema "I Can We Can", RSUD Dr. Soetomo Surabaya menyelenggarakan acara untuk memeringati hari kanker sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari, Jumat (3/2/2017).

Pada acara ini dilakukan kunjungan terhadap pasien pengidap kanker di RSUD Dr. Soetomo.

"Penyakit kanker sembuh bukan hanya dari pengobatan saja, tetapi juga dari diri sendiri," ujar Pungky Mulawardhana, dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSUD dr. Soetomo sekaligus sebagai ketua pelaksana acara.

Selain mengunjungi pasien, para dokter juga melaksanakan agenda Green and Clean dengan melakukan penanaman pohon di lingkungan RSUD Dr Soetomo Surabaya.

"Penyakit kanker bisa teratasi dengan memeriksakan diri sedini mungkin," ujarnya.