Momen Baju Britney Spears Melorot di Panggung, Mengejutkan, Ini yang Dia Lakukan

TRIBUNJATIM.COM - Penampilan Britney Spears di panggung Las Vegas bikin heboh.

Sebagaimana dilansir The Sun, penyanyi pop asal Amerika Serikat yang dulu tenar lewat hits Baby One More Time itu megalami kejadian memalukan saat tampil di sana.

Bagian bajunya yang menutup payudaranya sempat melorot, sehingga kemaluannya itu pun terlihat jelas.

Yang mengejutkan, meski kemaluannya terlihat begitu jelas, Britney Spears tak menyadari hal tersebut.

Ia terus saja menyanyi dan menari dengan pede-nya hingga lagu yang ia bawakan selesai.

Celakanya, video 'kecelakaan' ini sudah menyebar di media sosial.

Tak disebutkan kapan tepatnya peristiwa ini terjadi.

Tapi, videonya mulai bertebaran di Twitter pada 2 Februari 2017.

Tapi, Britney Spears memang kerap mengenakan baju kelewat seksi ketika tampil di panggung-panggung Las Vegas.

Yang terbaru, Britney Spears membuat heboh ketika tampil dengan pakaian serupa bikini hitam.

Britney Spears