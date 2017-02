Peringatan Hari Kanker Sedunia, Harapkan Pasien Kanker Tertangani Semua

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - "Orang Jawa Timur itu saya akui paling jujur, sesudah ada program BPJS persentase pasien kanker langsung naik, dan itu yang kami harapkan agar pasien kanker di Jawa Timur segera tertangani semua," ujar Harsono, Jumat (3/2/2017).

Harsono juga menjelaskan, pasien kanker untuk RSUD Dr Soetomo Surabaya meningkat semenjak adanya program BPJS, dari 23% setelah ada program BPJS naik menjadi 28% dari total seluruh pasien.

Acara peringatan Hari Kanker Sedunia RSUD Dr Soetomo Surabaya bertempat di Aula Widya Loka RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Harsono, Ketua Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr Soetomo, mengungkapkan acara peringatan Hari Kanker Sedunia yang seharusnya 4 Februari dimajukan ke tanggal 3 februari.

Hari Kanker Sedunia RSUD Dr Soetomo Surabaya, mengangkat tema 'I Can We Can', yang berarti adalah pesan untuk penderita kanker agar terus berjuang melawan kanker dan memotivasi mereka.

Harsono menjelaskan kepada awak media, angka kematian terbesar di dunia akibat kanker adalah kanker paru.

Selain itu jika diklasifikasikan sesuai gender, penyebab kematian terbesar karena kanker untuk wanita adalah kanker payudara, sedangkan untuk pria adalah kanker prostat.