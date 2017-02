VIDEO : Pesan Dokter Delfitri dan Dokter Pungky Untuk Para Penderita Kangker

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Hari ini, Jumat (3/2/2017) RSUD Dr Soetomo Surabaya mengadakan peringatan Hari Kangker Dunia.

Dua orang terlihat mengenakan kaos berwarna kuning berdesain 'We Can, I Can'.

Kedua orang tersebut adalah Dr Pungky Mulawardhana SpOG dan Dr Delfitri Lutfi SP M.

Kali ini, mereka berbagi informasi kepada Tribunjatim.com serta para penderita kangker.

Berikut videonya.