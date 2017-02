Bingung Rayakan Valentine Bareng Pasangan di Surabaya? Artotel Punya Deal Menarik Nih!

Laporan Wartawati TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bingung kemana enaknya ngerayain Valentine sama pasangan di Surabaya?

Tenang, Artotel Surabaya menawarkan paket Valentine "Say It With Dinner" seharga Rp 198.000,00 nett/pack.

Hal ini seperti yang dikonfirmasi tim TribunJatim.com, Sabtu (4/2/2017), ke Artotel.

Paket Valentine lengkap disediakan khusus pasangan seperti dinner set menu, wine, dan souvenir.

Pasangan juga dapat menikmati fresh fruits, coklat dan marshmellow.

Dinner romantis akan ditempatkan di lantai 1 Artotel Surabaya.

Berbagai lukisan berjejer rapi di tembok lobby Artotel juga dapat digunakan untuk ber-selfie ria.

Penampilan band juga menambah suasana semakin romantis.

Dapat request lagu sesuai yang diinginkan.

Tak hanya itu, ada doorprize menarik seperti voucher kamar dan free foto polaroid 1x.

Jika kalian beli paket Valentine secara langsung di Artotel Surabaya yang terletak di Jl. Dr. Soetomo 79-81 mendapatkan potongan harga yaitu Rp. 178.000,-

Paket Valentine juga dapat dipesan via telepon tetapi tidak mendapat potongan harga.

Lebih lanjut bisa dilihat di website Artotel: http://www.artotelindonesia.com/happening/say-it-with-dinner