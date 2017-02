Gitaris Killing Me Inside Buka Stan di Jakcloth, Ini Ceritanya

Gitaris Killing Me Inside, Josaphat Klemensh difoto di depan stan clothing line miliknya yang bernama RBL Goods, Sabtu (4/2/2017).

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Clothing line milik Gitaris Killing Me Inside, Josaphat Klemensh hadir di Jakcloth Goes to Surabaya 2017.

Ditemui TribunJatim.com pada Sabtu (4/2/2017), Jo tengah asyik ikut berjaga di stan tokonya yang bernama RBL Goods itu.

"Iya, semalam baru manggung di sini juga," jawabnya ramah.

Menurut Jo, ia memang senang brand lokal dalam negeri.

"Produk dalam negeri gak kalah kok sama luar negeri, aku males aja kalo cuma menang brand tapi kualitasnya sama kayak produk dalam negeri," jelasnya.

Karena hal tersebut, Jo akhirnya membuka usaha clothing line RBL Goods.

RBL Goods menjual kaus, jaket dan sweater yang bernuansa hitam dan putih.

"Di Jakcloth kita kasih harga spesial," ucap pria berambut hitam itu sambil menunjukkan brosur RBL.

Selain membuka stan, tambah Josaphat Klemensh, rupanya dia juga menjual secara online di instagram dengan akun @rblstore.

Jo juga mengungkapkan bahwa RBL ini dibentuk bersama teman-teman kuliahnya.

Gitaris Killing Me Inside ini akan berada di Jakcloth Surabaya sampai malam nanti.

"Besok udah ke Jakarta lagi," tuturnya.

Jakcloth yang telah dibuka sejak Jum'at (3/2/2017) kemarin ini berlangsung di JX International Convention Hall Surabaya.

Total 80 stan yang ada di event ini.