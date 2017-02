Hari Kanker Sedunia, 300 Peserta Hadir Untuk Memberi Semangat

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sebanyak 300 orang hadir memenuhi atrium ground Marvell City Mall Surabaya untuk memeringati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada hari ini, (4/2/2017).

Para peserta memakai kaus berwarna kuning bertuliskan "World Cancer Day, We Can, I Can".

Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Jawa Timur.

"Para peserta berasal dari komunitas yang mendukung gerakan para penderita kanker seluruh Jawa Timur," jelas Ahmad Sukardi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ahmad Sukardi menambahkan, kanker sampai saat ini menempati posisi lima besar sebagai penyakit paling mematikan di dunia.

"Dalam kurun waktu 2016 sampai 2018 nanti, kami harap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman penyakit kanker," ujar Ahmad Sukardi.

Setelah menyampaikan sambutannya, Ahmad Sukardi membuka acara Hari Kanker Sedunia dengan memukul gong sebanyak lima kali.

"Penderita kanker harus berpikiran positif. Jika yang lain bisa sembuh maka aku bisa sembuh," ujarnya memberi semangat kepada para pasien.