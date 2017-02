Konser di Panggung, Kostum Britney Spears Melorot Lagi, Fans Pun Dapat "Bonus"

TRIBUNJATIM.COM, AMERIKA SERIKAT- Kostum penyanyi seksi, Britney Spears melorot saat konser di Planet Hollywood Resort, Las Vegas, Amerika Serikat, Rabu (1/2/2017).

Akibatnya, fans Britney Spears pun mendapatkan bonus saat salah satu payudaranya menyelinap keluar.

Ikon pop 35 tahun tersebut mengalami kerusakan pakaian sambil bernyanyi hits tahun 2013-nya "Work Bitch."

Pelantun lagu "Womanizer" itu berada di tengah-tengah pertunjukan, ketika kostum hijau seksi melorot dan sekilas meperlihatkan bagian tubuh pribadinya.

Pada awalnya, ia tidak terlihat kerusakan pada pakaian itu, tapi kemudian penyanyi tersebut menagani insiden itu dengan profesional.

Like a pro.

Dan ia meneruskan pertunjukan, show must go on.

Britney Spears

Ini bukan pertama kalinya Britney menderita kerusakan pakaian.

Pada bulan Oktober 2016, tali bra-nya copot di tengah-tengah penampilannya untuk lagu "I Love Rock and Roll."

Dan pada tahun 2015, ritsleting pada leotard hitam-nya copot dan memperlihatkan punggungnya.

Ritsleting rusak, tali melorot dan copot?

Kedengarannya seperti Britney membutuhkan seorang penjahit yang baik.