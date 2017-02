Maudy Ayunda Jadi Travel Writer? Yuk Nonton Trailer Film Terbarunya "Trinity, The Nekad Traveler"

TRIBUNJATIM.COM - Dalam film terbarunya, "Trinity, The Nekad Traveler", Maudy Ayunda berperan sebagai travel writer dan backpacker, Trinity.

"Trinity, The Nekad Traveler" adalah film bergenre drama yang merupakan adaptasi novel best seller The Naked Traveler karya penulis Trinity.

Disutradarai oleh Rizal Mantovani dan naskah oleh Rahabi Mandra.

Film "Trinity, The Nekad Traveler" awalnya menceritakan Trinity (Maudy Ayunda), seorang mbak-mbak kantoran yang hobi traveling sejak kecil.

Namun hobinya ini sering terbentur dengan duit pas-pasan dan jatah cuti di kantor.

Akibatnya Trinity sering diomeli Boss (Ayu Dewi).

Trinity memiliki sahabat yang punya hobi sama, yakni Yasmin (Rachel Amanda) dan Nina (Anggika Bolsterli), ditambah dengan sepupu Trinity, Ezra (Babe Cabita).

Trinity selalu menuliskan pengalamannya dalam sebuah blog berjudul naked-traveler.com.

Di rumah, Bapak (Farhan) dan Mamah (Cut Mini) selalu menanyakan kapan Trinity serius memikirkan jodoh.

Tapi Trinity selalu menjawab: nanti kalau semua bucket list sudah terpenuhi.