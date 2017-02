Pesan dari Pengidap Kanker : "Kanker Itu Bukan Vonis Mati"

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Abdul Basor, seorang penderita kanker membagikan kisahnya kepada Tribunjatim.com Sabtu (4/2/2017).

Pria yang ditemui di acara "World Cancer Day, We Can, I Can" di Atrium Ground Marvell City Mall ini mengaku sudah mengidap kanker sejak tiga tahun yang lalu.

"Saya sudah tiga bulan ini tinggal di YKI (Yayas Kanker Indonesia) di daerah mulyorejo. Saya asli Desa Banyu Putih Kecamatan Lumpang, Pasuruan. Di YKI saya mendapat tempat yang nyaman dan tenang," aku Abdul Basor.

Ia mendapatkan informasi tentang YKI dari kenalannya saat sama-sama sedang berobat.

Ketika sampai, Abdul Basor mendaftar terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan fasilitas dari YKI.

"Pokoknya kalau sudah divonis terkena kanker, disana langsung didaftarkan. pengurus YKI disana sangat kooperatif, mereka sering memberi motivasi." ujar Abdul Basor.

Ia menjelaskan, kalau di YKI itu para penderita kanker mendapatkan fasilitas antar jemput dari YKI ke RSUD Dr Soetomo, untuk melakukan terapi.

Sekarang ini Abdul Basor menjalani terapi lima kali dalam seminggu.

Dia mengaku sangat lelah, tetapi semangatnya untuk sembuh yang membuatnya tetap berjuang melawan kanker.

Dalam rangka memperingati hari kanker Dunia, Abdul Basor memberikan pesan semangat untuk para penderita kanker.

"Yang pasti kanker itu bukan vonis mati. kita harus bisa berjuang, karena kanker itu bisa disembuhkan. Kalau kita divonis kanker jangan menyerah, kita harus berjuang karena semua ada obatnya," ujar Abdul Basor sambil menahan air mata.