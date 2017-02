The Tielman Brothers, Grup Band Rock Pertama Asal Indonesia yang Jadi Kiblat Band Dunia

The Tielman Brothers

TRIBUNJATIM.COM - Tahukah anda Band Rock pertama di dunia? Mereka berasal dari Indonesia lho.

The Tielman Brothers adalah band Belanda-Indonesia pertama yang berhasil masuk internasional pada 1950-an.

Band ini menurut sejarahnya adalah band perintis rock and roll di Belanda.

Bahkan, jauh sebelum The Beatles dan The Rolling Stones muncul dengan genrenya, mereka telah memulai genre versi mereka lebih dulu.

The Tielman Brothers sendiri, terbentuk dari 4 anak mauda yang berasal dari daerah Maluku.

Personilnya adalah empat Tielman bersaudara, yaitu Andy Tielman (gitar, vokal), Reggy Tielman (rhytm gitar, vokal), Phonton Tielman (double bass, vokal) serta Loulou Tielman (drum, vokal).

Karir The Tielman Brothers sendiri bermula ketika mereka mulai tampil bersama dengan membawakan lagu dan juga tarian daerah di Surabaya tahun 1945.

Jauh sebelum The Beatles muncul, The Tielman Brothers telah membawakan lagu-lagu berjenis rock ‘n roll.

Saat The Beatles pertama kali manggung di Jerman, mereka sempat melihat penampilan The Tielman Brothers yang perform menggunakan Hofner Violin Bass.

Dari situ Paul McCartney pertama kali melihat bass Violin Hofner.

Akhirnya, Paul McCartney yang terinspirasi dari gaya permainan The Tielsman Brothers membentuk The Beatles yang gaya manggungnya mirip The Tielman Brothers.

Tahun 1958, The Tielman Brothers memiliki tiga buah album yang menjadi hits di seluruh dunia, dan mereka pun memiliki Gibson Les Paul keluaran pertama yang baru di impor ke Belanda.

Sayangnya, pada tahun 1976 mereka dikabarkan bubar, namun nama The Tielman Brothers masih bisa hidup di hati para penggemarnya.

The Tielman Brothers menjadi band pertama yang bisa dikatakan Indo-Rock karena mereka adalah pelopor lahirnya musik Rock N' Roll Indonesia.