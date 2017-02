Karena Ketinggalan Pesawat, Firman Utina Batal Landing di Malang

Laporan Wartawan Surya, Dya Ayu

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kabar Firman Utina akan datang di Malang pada, Senin (6/2/2017) siang ternyata batal.

Kabar terbaru dari Manajemen Bhayangkara FC (BFC), menyebutkan bahwa Firman Utina akan mendarat di Bandara Juanda Surabaya terlebih dahulu pada Senin (6/2/2017) petang dan kemudian baru dilanjutkan menuju ke Malang pada Senin Malang.

"Dijadwalkan Firman akan landing sore ini di Bandara Juanda, gara-gara ketinggalan pesawat ke Malang jadi nanti jadwalnya pesawat baru akan take off jam 4 sore dari Jakarta," kata Eko Yudiono Marsidik, Media Official BFC kepada TribunJatim.com , Senin (6/2/2017).

Diberitakan sebelumnya Firman Utina, semula dijadwalkan akan tiba di Bandara Abdurahman Saleh Malang, Senin (6/2/2017) siang.

Seharusnya sesuai jadwal, Firman harusnya berangkat Senin siang pukul 11.55 WIB dan dijadwalkan akan tiba di kota apel pukul 13.25 WIB.