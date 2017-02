Lihat Teaser Stranger Things untuk Season 2 di Super Bowl 2017, Ada Eleven Membuka Mata!

YouTube.com/Netflix US & Canada

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Netflix memperlihatkan cuplikan adegan Stranger Things Season 2 selama Super Bowl 2017, Senin (6/2/2017).

Teaser dibuka dengan iklan waffle Eggo lawas 80-an, snack favorit Eleven.

Kemudian adegan memperlihatkan tiga tokoh protagonis utama (Mike, Dustin, Lucas) keliling kota menaiki sepeda sambil memakai kostum Ghostbusters.

Teaser berdurasi 36 detik ini bernuansa creepy, menampilkan gambar coretan menakutkan, Eleven yang membuka mata, dan langit berwarna merah.

"The world is turning upside down (Dunia berubah terbalik)," janji Netflix dalam teaser ini.

Season 2 tayang di Netflix pada Halloween 2017.

Stranger Things adalah serial Netflix ber-genre sci-fi yang menceritakan hilangnya Will Byers secara misterius karena terbukanya portal menuju dunia lain yaitu Upside Down.

Di 35 hari pertama penayangannya, serial ini mampu meraup 14.07 juta penonton di rentang usia 18-19 tahun.

Angka ini sukses mengalahkan serial hits yang dimiliki Netflix seperti Daredevil Season 2 dan Making A Murderer yang masing-masing berhasil meraih 13.35 juta penonton.

Berikut penilaian dari situs review ternama dunia:

IMDb – 9.1

Rotten Tomatoes – 90%

Berikut adalah teaser Stranger Things Season 2 yang ditayangkan saat Super Bowl: