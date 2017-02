Pendukung Trump Memboikot Iklan Super Bowl 2017 Ini, Kenapa?

TRIBUNJATIM.COM - Iklan Budweiser yang menampilkan seorang imigran menjadi awal dari boikot pendukung Trump.

Beberapa hari lalu, tepatnya Selasa (31/1/2017), Budweiser merilis iklan untuk Super Bowl LI.

Di-setting pada pertengahan tahun 1800-an, iklan sepanjang 1 menit itu menceritakan imigran Eropa yang melakukan perjalanan dari Jerman ke Amerika Serikat, hingga akhirnya menetap di St. Louis.

Pria imigran itu tiba di Amerika dan langsung disambut dengan gerombolan orang yang menyuruhnya untuk "go back home (kembalilah ke asalmu)".

Selanjutnya, dalam sebuah bar di St. Louis, seorang pria menawarkan pria imigran tadi minuman.

Sebelumnya slogan "when nothing stops your dream, this is the beer we drink" (ketika tidak ada yang menghalangi mimpimu, ini adalah bir yang kita minum) muncul.

Beberapa orang menganggap iklan itu menyidir secara halus Presiden Donald Trump.

Yang mana dua minggu pertama masa kepemerintahannya sangat berfokus pada larangan imigrasi.

Pendukung Trump kemudian melayangkan aksi boikot kepada Budweiser.

Hal ini bukanlah pertama kalinya pendukung Trump memboikot perusahaan yang mengedepankan semangat pro-imigrasi.

Pada akhir Januari lalu, pendukung Trump memboikot Starbucks setelah gerai kopi itu berkomitmen untuk memperkerjakan 10.000 pengungsi dari seluruh dunia.