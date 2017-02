Foto Agnez Mo Ini Bikin Netizen Gagal Fokus, Ternyata Penyebanya Ada di Tangannya

TRIBUNJATIM.COM - Penampilan Agnez Mo memang selalu menjadi sorotan netizen.

Mulai dari busana, make up hingga potongan rambut, penyanyi yang memenuhi impiannya untuk go internasional bisa menjadi trendsetter kawula muda.

Nah, untuk yang terakhir ini memang Agnez tampaknya paling suka. Terlihat berulang kali ia berganti gaya dan warna rambut yang akhirnya menjadi trendsetter.

Dalam penampilan terbaru, ia tampak mengunggah rambut pendeknya yang berwarna orange di akun Instagram @agnezmo.

Berbeda dengan rambut orange sebelumnya yang ia beri nama 'Simone', kali ini Agnez tampil dengan potongan lebih pendek dengan perpaduan make up yang sangat sederhana.

Dalam postingan itu ia menulis "When your hair colorist simply NAILED it!!!!"

Seperti biasa, netizen dibuat 'mupeng' dengan penampilan baru Agnez itu. Banyak dari mereka yang menyebut Agnez terlihat lebih imut dalam foto tersebut.

Ada pula yang menyamakan dengan vocalis Paramore, Hayley William yang identik dengan rambut orange-nya.

Namun selain rambut, ternyata ada satu bagian lagi yang menyita perhatian netizen dari foto itu.

Coba tebak? Yup, cincin.

Agnez tampak mengenakan cincin di jari manisnya yang membuat netizen bertanya-tanya siapa pemberi cincin itu.

Ada pula yang menduga Agnez telah resmi dipersunting pacar barunya.

Untuk diketahui, AgnezMo saat ini tengah menjalin hubungan dengan pebasket Wijaya Saputra.

Beberapa waktu lalu Agnez sempat membantah isu pernikahannya dengan Wijaya Saputra setelah foto mirip prewedding mereka beredar di media sosial.

Hmm, lantas apakah cincin ini pertanda hubungan mereka sudah memasuki fase lebih serius? Hmm, kita tunggu saja jawaban Agnez.