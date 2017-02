Ini Keinginan Julia Perez Kepada Raja Salman

TRIBUNJATIM.COM - Meskipun terbaring lemah karena sakitnya, namun Julia Perez rupanya tidak pernah melewatkan perkembangan dunia.

Pun dengan kabar kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud ke Indonesia, Jupe tak melewatkannya.

Padahal, sudah berapa hari ini dirinya terbaring di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Artis dan penyanyi bernama asli Yuli Rahmawati itu menderita kanker serviks, salah satu penyakit paling mematikan.

Jupe sedang berjuang keras melawan penyakitnya.

Para penggemarnya tak henti-hentinya menulis di dinding Instagram Jupe, "Love you," "lekas sembuh, Kaka Jupe".

Koleganya sesama artis terus membanjiri rumah sakit menjenguknya dan memberi semangat untuk

Hari Senin (27/2/2017), Roben Onsu terburu-buru membesuk setelah mendapat kabar dari keluarga Jupe bahwa kondisi Jupe sedang drop.

Tujuh jam lalu ketika berita ini ditulis, Jupe memposting foto cantiknya di Instagram @juliaperrezz.

Entah guyon, entah serius, Jupe menulis:

Gw denger pangeran pada mau dateng... ahh ikut mejeng.... haii king salman... my name is rahmawati... im ready to become ur menantu... im ready to kawin again.. 3thn menjanda..???????????? #jupemaukawinagain... #kaliajajadimantukingsalman

Sebanyak 1,228 comments atas postingan itu.

Ada yang tertawa, tapi tidak sedikit yang mendoakannya lekas sembuh.