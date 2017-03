Wow, Album Flight Log: Arrival Milik GOT7 Berada di Puncak Chart Billboard Album Dunia

TRIBUNJATIM.COM - GOT7 masuk Chart Billboard Album Dunia!

Pada tanggal 21 Maret 2017, Billboard merilis Chart Album Dunia mingguan untuk tanggal 1 April 2017, dan album GOT7 terbaru, “Flight Log: Arrival” telah berada di posisi chart nomor 1 !

"Never Ever" milik GOT7 juga berada di urutan Nomor 3 di chart penjualan album digital dunia.

Album Never Ever GOT7 (soompi.com)

GOT7 berada di posisi Nomor 16 dari 50 Chart Sosial, dan “Flight Log: Arrival” berada di Nomor 3 chart album Heatseekers.

Sementara itu, boyband ini juga memenangkan trofi pertunjukan musik pertama mereka untuk "Never Ever" pada episode 21 Maret 2017 dalam acara "The Show."

"You Never Walk Alone" milik BTS tetap berada di posisi 8 Chart Album Dunia, sehingga minggu kelima mereka di atas 10.

GOT7 berada di nomor 2 dari 50 Chart Social, dan juga Nomor 37 dalam 100 Chart Artis

BIGBANG "Made" juga kembali masuk Chart Album Dunia posisi ke-12.