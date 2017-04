Pengen Jadi Model? Yuk Ikutan Kompetisi Model Hijab Vaganza, Temanya Kamu Banget

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Buat kamu yang suka foto OOTD ala selebgram dan ingin jadi model, wajib ikuti kompetisi yang satu ini.

Sz Model Management mengadakan model competition Hijab Vaganza.

Akun Instagram @szmodelmanagement menyatakan bahwa kompetisi ini merupakan Hijab Vaganza yang kedua berbarengan dengan acara GPPD Expo 2017.

Tema yang diambil kali ini adalah Hijab Out Of The Day (HOOTD) ala selebgram lho.

Ya, kompetisi yang diadakan khusus mencari bibit model berhijab baru ini akan dilaksanakan pada Minggu, 30 April 2017 di Exhibition Grand City, Surabaya, Jawa Timur.

Pengen ikutan? Begini persyaratannya.

1. Wanita usia 14-28 tahun.

2. Tinggi badan 160 cm.

3. Isi data pendaftaran melalui Whatsapp di 082165130889.

4. Pakaian tidak ketat dan menerawang.

5. Peserta akan catwalk di panggung.

Tiga pemenang kompetisi ini akan mendapatkan hadiah uang tunai, trophy dan hadiah sponsor.

Jangan khawatir, seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat dan goodie bag juga kok.

Kompetisi ini bisa kamu ikuti dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 75.000, sebelum tanggal 30 April 2017 atau on the spot saat acara dengan biaya Rp 100.000.

Info lebih lanjut, kalian bisa langsung cek akun instagram @szmodelmanagement ya!

Yuk buruan daftar!