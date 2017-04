Bermain Bersama Anak Saat Hari Paskah di Emerald Restaurant, Dapetkan Voucher Nginap Gratis

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Memeriahkah hari raya Paskah, Emerald Restaurant yang terletak di lantai 5 Rich Palace Hotel, Jalan Hr. Muhammad, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur berikan acara spesial.

Easter Brunch (Breakfest and Lunch), adalah event spesial yang diadakan oleh Emerland Restaurant pada 16 April 2017.

Beragam makanan disajikan dalam bentuk buffet atau prasmanan.

Perayaan paskah kali ini difokuskan pada kegiatan anak-anak.

Fiki Yusuf, Marketing Communication Rich Palaca mengatakan perbedaan event Paskah tahun 2017 dibanding 2016 adalah adanya area bermain untuk anak-anak.

"Di event kali ini ada Kids Corner dan juga pet corner. Akan ada banyak games untuk anak-anak contohnya menghias telur sampai lomba mencari telur atau egg fanture yang menang dapat hadiah," jelasnya, di kantornya, pada Jumat (7/4/2017).

Tak hanya untuk anak, games untuk orang dewasa juga akan berikan saat perayaan Paskah berhadiah voucher inap gratis di Rich Palace Hotel.

Selain games akan ada live musik dan juga beragam menu yang disajikan.

Easter Executive Chef Rich Palace Hotel, Chef Joruston mengatakan akan 20 menu yang disajikan spesial Paskah.

"Ada 20 menu yang diantaranya terdiri dari olahan daging domba khas Paskah, menu BBQ, beragam dessert, chinesse food dan tak lupa nasi serta minuman segar,"ujarnya.

Tak hanya menu dan banyak games, para pengunjung yang datang untuk makan mendapatkan fasilitas menggunakan kolam renang lho.

Untuk menikmati perayaan Paskah di Emerald Hotel hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp 198.000 nett perorang.

Jangan khawatir, selama acara ini semua menu dapat dinikmati all you can eat and drink!

Buruan reservasi sekarang!