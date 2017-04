Tampil Cantik Pakai Gaun Terbuka, Bagian Tubuh Jessica Iskandar Ini Kok Berubah Drastis?

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Para public figure selalu dandan habis-habisan saat tampil di sebuah ajang penghargaan.

Mulai dari busana yang dipakai hingga make up harus terlihat sempurna di depan publik.

Begitu juga dengan seorang public figure asal Indonesia, Jessica Iskandar.

Jessica Iskandar hadir bersama teman-teman geng sosialitanya di acara Insert Fashion Awards 2017.

Ajang penghargaan itu digelar pada Minggu (24/4/2017) malam oleh Trans TV Corporation.

Jedar juga masuk dalam nominasi penghargaan The Most Fashionable Mom and Kids.

Sayangnya, penghargaan itu disabet oleh sahabat Jedar sendiri, Nia Ramadhani dan anaknya, Mikhayla.

Ibu satu anak itu tampil begitu mempesona memakai gaun panjang berwarna putih.