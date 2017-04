Mengejutkan, Jeon Somi Ungkap Rahasia di Balik Kostum Panggung Girlband IOI

IOI dalam lagu "Very Very Very"

TRIBUNJATIM.COM - Jeon Somi mengatakan kepada pemirsa tentang rahasia di balik kostum IOI untuk promosi lagu "Very Very Very."

Melansir dari soompi.com, pada siaran acara KBS "Sister Dunk Season 2" pada tanggal 21 April 2017, para member mencoba beberapa kostum kelompok perempuan yang sebenarnya pernah dipakai oleh girlband seperti TWICE, AOA, dan Girls Day di masa lalu.

Han Chae Young tertarik dengan salah satu tiny crop top.

"Mengapa ini tetap menarik perhatianku?" katanya.

Namun, Kim Sook malah mengeluh dan bertanya tentang kostum yang dlihatnya.

"Mengapa mereka membawa pakaian anak-anak?"

Mendengar hal itu, mantan pemenang pertama program survival "Produce 101 Season 1" yang juga pernah tergabung dengan girlband IOI ini mengatakan hal mengejutkan.

Somi dan girlband IOI (soompi.com)

"Sebenarnya selama promosi IOI dalam lagu "Very Very Very ," kami mengenakan pakaian anak-anak yang baru saja dimodifikasi kembali untuk kami," ucap Somi mengejutkan semua orang.