Kebiasaan Unik Julie Estelle Saat Berburu Kopi

TRIBUNJATIM.COM - Aktris cantik Julie Estelle ternyata memiliki hobi unik terkait kopi.

Demi lebih banyak mengeksplore ragam kopi asli Indonesia, Julie gemar berburu kopi lokal di warung kopi di berbagai daerah.

"Suka (berburu kopi), aku pasti selalu coba kopi lokal di warung kopi. Aku lebih mencoba untuk experience aja, sih, karena budaya minum kopi itu, kan, berbeda dan di Indonesia sangat pesat. Jadi, aku emang senang eksplor dan dapat experience itu, sih di daerah-daerah," tuturnya ketika ditemui di LEON, Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2017).

Dari kegemarannya berburu itu, Julie menyebut kopi yang ditemui di Bali sebagai kopi favoritnya.

"Sebetulnya kopi di mana-mana punya keunikan masing-masing. Cuma, mungkin salah satu yang paling aku suka itu kopi di Bali, sih, enak-enak," ucapnya.

Baca: Dari Belahan Dada Nagita Slavina Saat Foto Bareng Raffi, Hingga Ayu Ting Ting Salah Kostum

"Balinese coffee itu tergantung roast-nya, sih, bisa quite bitter or not. I don'y know, kalau buat aku, sih, it's one of my fave dengan konsistensi kopinya," lanjut Julie Estelle.

Sementara itu, seperti kebanyakan penikmat dan pecinta kopi, Julie Estelle mengaku gemar mengonsumsi kopi tanpa gula.

Diakui Julie Estelle, salah satu alasannya ialah lantaran ia memang tak menyukai minuman manis.

Selain itu, melalui keterlibatannya dalam film Filosofi Kopi, Julie Estelle belajar pula bahwa sisi manis kopi terletak pada rasa aslinya.