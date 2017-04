Resmikan Integrated Financial Services, MNC Kapital Targetkan Pertumbuhan 20 Persen

Suasana peresmian Integrated Financial Services bersama Hary Tanoesoedibjo, Chairman dan CEO MNC Group dan Andrew Haswindi, Direktur Utama MNC Kapital Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (28/4/2017)

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Hary Tanoesoedibjo hadiri peresmian Integrated Financial Services di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Taman Ade Irma Suryani Nasution Nomor 21, Surabaya.

PT MNC Kapital Indonesia Tbk atau biasa dikenal MNC Financial Services mengintegrasikan tujuh unit bisnis sektor jasa keuangan miliknya di satu gedung terpadu untuk mendorong kinerja persero.



Ketujuh unit perusahaan sektor jasa keuangan tersebut adalah MNC Bank, MNC Finance, MNC Life, MNC Insurance, MNC Leasing, MNC Sekuritas, MNC



Diresmikannya Integrated Financial Services di Surabaya ini merupakan bagian dari rangkaian sinergi yang akan dilakukan di kota-kota lainnya di Indonesia, seperti Denpasar, Medan, dan Pekanbaru.

Peresmian tersebut dilakukan dengan pemotongan pita dan tumpeng oleh Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, didampingi oleh Komisaris MNC Group Liliana Tanoesoedibjo dan Direktur Utama MNC Kapital Andrew Haswin bersama para direktur dari masing-masing unit bisnis MNC.

Andrew Haswin yang juga selaku Direktur Utama MNC Financial Services mengatakan melalui peresmian Integrated Financial Services, ia ingin menyediakan one-stop financial solution bagi masyarakat khususnya di Surabaya dan sekitarnya.

"Satu nasabah bisa bertransaksi lebih dari satu unit bisnis yang kami punya disini," jelas Andrew saat konferensi pers, Jumat (28/4/2017).



Melalui kemudahan yang ditawarkan dalam Integrated Financial Services ini, MNC Kapital Indonesia menarget setidaknya pertumbuhan minimal 20 persen di tahun 2017.

"Harapannya dengan kantor yang lebih bagus, kinerja kami pun menjadi jauh lebih baik," ucap Hary Tanoe sesaat sebelum meninggalkan acara.



Sepanjang tahun 2016, Emiten bersandi saham BCAP ini mengantongi pendapatan senilai Rp2,28 triliun.

Perolehan itu melonjak 17,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp1,95 triliun.