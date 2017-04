Teknik Lingkungan ITS Surabaya Bersiap Hadapi Perubahan Iklim yang Semakin Terasa, Lewat Acara Ini

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Mahasiswa Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengadakan acara Environation, Sabtu (29/4/2017) ini.

Event berbasis keprofesian Teknik Lingkungan terbesar di Jawa Timur ini mengambil tema “Climate Change: Self Revolution or Self Adaptation?".

"Kegiatan ini kami hadirkan sebagai wujud kepedulian kami terhadap kondisi lingkungan, khususnya mengenai perubahan iklim yang dampaknya semakin terasa bagi masyarakat,” ujar Project Director Environation 2017, Ardyto Istianto.

Dirinya ditemui seusai acara konferensi pers di Rumah Makan Pondok Jenggala, Grand City Mall, Surabaya.

Melalui kegiatan ini diharapkan program Pemerintah mengenai perubahan iklim dapat disosialisasikan kepada publik.

Sekaligus dapat bergerak bersama dalam menangani perubahan iklim.

"Bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan penanganan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia," tegas Rektor ITS Surabaya, Joni Hermana.

Rektor juga melanjutkan, Environation 2017 paling tidak membantu Pemerintah dalam sosialisasi penurunan emisi.

"Walaupun kecil, saya yakin akan memberikan dampak yang luas," tambah Joni Hermana.

Selain Environation 2017 terdapat tiga acara lain dalam rangkaian Environation 2017.

Yaitu Lomba Inovasi Teknologi Lingkungan yang usai digelar pada Februari 2017 lalu.

Ada juga uji emisi, serta Surabaya Environmental Talkshow yang dilaksanakan hari ini di Grand City Mall, Surabaya.

Narasumber yang dihadirkan adalah para pakar dari berbagai Iatar belakang, sehingga diskusi dalam talkshow ini, kata Ardyto sangat menarik.