VIDEO: Resepsi di Surabaya, Olga Lydia dan Aris Utama Juga Nyanyikan Dua Lagu Ini Bareng Artis Lain

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pasangan Olga Lydia dan pengusaha asal Surabaya, Raphael Aris Utama nampak begitu bahagia dalam resepsi Jumat (28/4/2011) malam itu.

Resepsi diadakan di Imperial Ballroom I, Villa Bukit Regency Pakuwon, Surabaya.

Dalam acara pesta tersebut, Olga nampak begitu cantik mengenakan gaun putih.

Aris sendiri nampak rapi mengenakan setelan jas berwarna hitam.

Baca: Olga Lydia dan Aris Utama Gelar Resepsi di Surabaya Bertema Garden Party, Rekan Artis Juga Datang

Saat acara berlangsung, Olga Lydia dan Aris Utama sempat bernyanyi bersama mengajak beberapa sahabat Olga yaitu Putri Patricia.

Selain Putri Patricia, terlihat juga dua orang sahabat Olga yang menggunakan pakaian berwarna hijau toska senada yang dikenakan Putri.

Selain ketiga sahabat Olga, terlihat juga pelantun lagu "Dealova", Once, Happy Salma, dan Muhammad Farhan sebagai MC.

Baca: Inilah Kumpulan Foto Mewahnya Pernikahan Artis Olga Lydia dengan Pengusaha Surabaya

Bersama-sama, mereka menyanyikan lagu milik Slank berjudul "Ku Tak Bisa" dan lagu "When I See Your Smile".

Selama menyanyikan kedua lagu tersebut, suasana nampak meriah dan ramai.

Berikut momen ketika mereka bernyanyi bersama:

Baca: Meriahnya Pesta Pernikahan Artis Olga Lydia di Surabaya

Perlu diketahui, Olga Lydia dan Aris Utama resmi menjadi pasangan suami istri setelah jalani pemberkatan di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017) lalu.