Hasil Lengkap Liga Inggris, Kalah 0-1 dari Bournemouth, Sunderlandi Dipastikan Terdegradasi

TRIBUNJATIM.COM - Total hanya empat gol dari lima pertandingan dan kejayaan tim tamu menjadi warna dari pertandingan Premiere League, pada Sabtu (29/4/2017).

Pertandingan pada hari tersebut tergolong membosankan karena dua laga berakhir imbang tanpa gol. Kedua laga tersebut yakni by Advertise" href="http://s.igmhb.com/click?v=SUQ6MTA3NDQ3OjQyMTY6c291dGhhbXB0b246NDVmMjg4YzIxNWNiMTA3YTAzNzExODI0NTUzNjdhOGU6ei0yNDQ5LTg4NjIyMzY3OmphdGltLnRyaWJ1bm5ld3MuY29tOjM4MjkyMDpmNTJiOTBmM2I1NWZjMDBlOWYzNTE2MjcyYWI3MWNiNDo1MzYyNDNlYjE5NDg0Mzc0OTRjYmM4NjJjYzQ3YjgzMToxOmRhdGFfc3MsODYweDE0NDA7ZGF0YV9yYywxO2RhdGFfZmIsbm87OjMxNjM1NjY6OjowLjAy&subid=g-88622367-acbb188fa88f4bc4a735c07ef49ed51a-&data_ss=860x1440&data_rc=1&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=image_only&data_clickel=link&data_sid=6655edeb9d6a82379436911bc8f63622" target="a652c_1493528814_jatimtribunnewscom_382920"> Southampton Vs Hull City dan Stoke City Vs West Ham United.

Sementara tiga pertandingan sisanya berujung kemenangan untuk tim tamu. Terlebih catatan kemenangan tim tamu tersebut lebih menawan dengan catatan clean sheet.

Meski begitu, hanya satu laga yang kemenangannya lebih dari satu gol yakni saat Burnley menang 2-0 atas by Advertise" href="http://s.igmhb.com/click?v=SUQ6MTA3NDQ3OjQyMTY6Y3J5c3RhbCBwYWxhY2U6NzdjZDk0ZDcwOWI0Mzg1MTQwYTEzYzE2NzM1YWRiNjM6ei0yNDQ5LTg4NjIyMzY3OmphdGltLnRyaWJ1bm5ld3MuY29tOjM4MjkyMDpmNTJiOTBmM2I1NWZjMDBlOWYzNTE2MjcyYWI3MWNiNDo0Y2Q1ZDU2MmUwMjk0NmRlYTlhMjUxZDRmOTk0ZDJmMToxOmRhdGFfc3MsODYweDE0NDA7ZGF0YV9yYywxO2RhdGFfZmIsbm87Ojk0MjY5Mzk6OjowLjAy&subid=g-88622367-acbb188fa88f4bc4a735c07ef49ed51a-&data_ss=860x1440&data_rc=1&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=image_only&data_clickel=link&data_sid=6655edeb9d6a82379436911bc8f63622" target="a652c_1493528815_jatimtribunnewscom_382920"> CRYSTAL PALACE . Sisanya berakhir dengan skor identik yakni 1-0 untuk kemenangan Bournemouth dan by Advertise" href="http://s.igmhb.com/click?v=SUQ6MTA3NDQ3OjQyMTY6bGVpY2VzdGVyIGNpdHk6MGRlM2E5ZDBkNGY2YTA1MjJmNzkxMjI4NTRkNWVlZmI6ei0yNDQ5LTg4NjIyMzY3OmphdGltLnRyaWJ1bm5ld3MuY29tOjM4MjkyMDpmNTJiOTBmM2I1NWZjMDBlOWYzNTE2MjcyYWI3MWNiNDo1ZDc0NGI1MmYxMjI0YmIxYWIwYmU2Zjg2OGJmMjVmNjoxOmRhdGFfc3MsODYweDE0NDA7ZGF0YV9yYywxO2RhdGFfZmIsbm87Ojk0MjcxNTE6OjowLjAy&subid=g-88622367-acbb188fa88f4bc4a735c07ef49ed51a-&data_ss=860x1440&data_rc=1&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=image_only&data_clickel=link&data_sid=6655edeb9d6a82379436911bc8f63622" target="a652c_1493528816_jatimtribunnewscom_382920"> Leicester City .

Kemenangan Bournemouth menjadi akhir dari 10 tahun kiprah Sunderland di Premier League. Tim berjulukan Kucing Hitam tersebut sudah empat kali harus terdegrasi ke Divisi Championship.

Sunderland kini cuma meraup 21 poin di peringkat ke-20 alias posisi buncit.

Dalam empat partai sisa, mereka tak mungkin lagi menyusul HULL CITY (34 poin) yang berada di peringkat ke-17 atau zona selamat terakhir.

Hull juga ikut andil mengirim Sunderland turun kasta setelah menahan tuan rumah Southampton 0-0.

Berikut hasil Liga Inggris, Sabtu (29/4/2017)

Southampton 0-0 by Advertise" href="#49570774"> Hull City

Stoke City 0-0 West Ham

Sunderland 0-1 Bournemouth (Joshua King 88')

West Bromwich 0-1 Leicester City (Jamie Vardy 43')

Crsytal Palace 0-2 Burnley (Ashley Barnes 7', Andre Gray 85')

(Kompas.com/Ferril Dennys)