Dapat Ancaman Pembunuhan dari Pengusaha Surabaya Lewat Twitter, Begini Reaksi Fadli Zon

TRIBUNJATIM.COM - Pemilik akun Twitter @NathanSuwanto dilaporkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon melalui tim pengacara Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke Bareskrim Polri.

Akun @NathanSuwanto sebelumnya berkicau mengancam akan membunuh Fadli Zon.

Pelaporan dibuat di Bareskrim Polri, Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2017).

Kicauan akun @NathanSuwanto tersebut berbunyi;

"If you know of a way to crowfund assassins to Kill Fahira Idris, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rizieq Shihab, Buni Yani, and friends, lemme know".

Tulisan tersebut diunggah pada 30 April 2017.

"Hari ini ACTA selaku kuasa hukum dari Fadli Zon melaporkan pemilik akun twitter Nathan P Suwanto ke Bareskrim Polri." ujar Wakil Ketua ACTA, Agustiar, selaku pelapor usai membuat laporan.

Akun tersebut dilaporkan atas dugaan penyebaran ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Fadli Zon.

Menurut Agustiar, Nathan P Suwanto diduga melakukan pidana ujaran kebencian dan pengancaman.