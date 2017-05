GSX Series dan SX4 S-Cross Jadi Incaran di IIMS 2017

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Di hari ke-4 ajang pameran Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2017 di kemayoran jakarta, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), duo produk unggulan Suzuki yakni Motor Sport seri GSX-R150 dan GSX-S150 menjadi incaran pengunjung, khususnya anak muda dan para bikers yang menginginkan performa tinggi.

Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150 ini tengah populer dan menjadi perbincangan di kalangan penggemar motor sport.

Wira (24 tahun) pengunjung IIMS asal tangerang mengatakan, ia sengaja berkunjung ke IIMS karena ingin melihat beberapa pilihan motor yang menjadi incarannya.

"Pilihan saya jatuh ke Suzuki GSX-S150. Alasan saya membeli Suzuki GSX-S150 karena, desain badan motor Suzuki GSX-S150 pas, tidak terlalu besar, ramping dan berat motor yang ringan. Selain itu ada fitur Shutter Key Lock System yaitu fitur untuk membuka pelindung kunci dengan menekan kepala kunci di lubang shutter key lock," ujarnya.

Kita ketahui, seri GSX ini merupakan ikon dan penerus tradisi motor sport performa tinggi yang mengusung kecanggihan teknologi. Sejak diproduksi, seri ini telah dikembangkan dengan menerapkan filosofi terbaik, dan masih bertahan hingga saat ini.

Kedua seri motor sport Suzuki GSX ini baru saja meraih penghargaan GSX-R150 sebagai "Best New Model" dan GSX-S150 mendapatkan penghargaan sebagai "Best Sport Naked 150cc" di ajang Otomotif Award yang digelar saat pembukaan IIMS 2017.

"Kami sangat senang dengan antusiasme pengunjung IIMS dan peminat Suzuki seri GSX. Ditambah adanya penghargaan ini menjadi kepercayaan diri kami dan juga dealer Suzuki di Indonesia lebih agresif memperkenalkan GSX-R150 dan GSX-S150 kepada konsumen. Selain itu keunggulan yang dihadirkan pada kedua motor ini menjadi benchmark di kelasnya. Melalui fitur keyless, panel digital hingga penggunaan cakram besar guna memberikan pengereman maksimal pengendaranya," ujar Yohan Yahya, Sales & Marketing 2W Dept Head PT SIS.

Semenjak diperkenalkan bulan November 2016 lalu, animo masyarakat sangat tinggi terhadap motor 150 cc ini, terutama Suzuki GSX-R150. Dibuka pemesanan secara online dan kunjungan langsung ke dealer Suzuki, keduanya sudah tembus 11.000 unit lebih hingga bulan Maret 2017.

Sales Program IIMS 2017