Sering Dapat Tawaran Peran yang Menyedihkan, Kim So Hyun Ungkap Alasannya

Kim So Hyun

TRIBUNJATIM.COM - Aktris cantik Kim So Hyun menjadi bintang tamu dalam acara MBC "Section TV Entertainment Relay," pada tanggal 30 April 2017.

Melansir dari soompi.com, dalam acara tersebut, Kim So Hyun ditanya tentang bagian tubuh favoritnya, dan ia memilih matanya.

Baca: Parah, di Video Klip 365 Fresh, HyunA Tak Pakai Atasan dan Tidur Bareng Cowok

"Aku menyukai mataku, tapi dulu aku tidak nyaman dengan mataku. Karena aku ingin memperlihatkan keceriaan, tapi yang terlihat malah kesedihan," ungkap Kim So Hyun.

"Aku pikir ini adalah alasan mengapa aku hanya mendapatkan penawaran untuk peran yang menyedihkan," tambahnya.

Kim So Hyun juga menceritakan bahwa selama awal aktingnya sebagai aktris anak yang ikut berperan dalam "Hometown of Legends", ia akan menggunakan matanya untuk bertindak hanya mengikuti instruksi dari sutradara.

Baca: Meski Kehilangan Satu Membernya, Tim Trainee Produce 101 Season 2 Ini Tempati Posisi Pertama

"Jika sutradara menyuruhku membuka mata, aku akan membukanya. Aku baru bergerak sesuai arahannya," cerita Kim So Hyun.

Meski banyak penggemar yang tidak setuju dengan deskripsi Kim So Hyun tentang matanya, Kim So Hyun telah membuktikan aktingnya sejak ia masih sangat muda.

Baca: Produce 101 Season 2 Ungkap Peringkat Teratas Trainee di Minggu Ke-3, Idolamu Termasuk Gak?

Ia tidak hanya cantik dan mengandalkan fisik, namun Kim So Hyun juga telah membuktikan bakatnya sendiri secara independen

Drama terbaru Kim So Hyun bersama Yoo Seung Ho berjudul “Ruler: Master of the Mask” akan tayang di MBC tanggal 10 Mei mendatang.