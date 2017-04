Siap-Siap! Captain Jack Sparrow Akan Hadir Kembali di Film Pirates Of The Caribbean Tahun Ini

Captain Jack Sparrow, Pirates Of The Caribbean

TRIBUNJATIM.COM, LOS ANGELES - Para penggemar kapten Jack Sparrow patut berbahagia.

Setelah beristirahat selama enam tahun, para bintang film layar lebar Pirates of the Caribbean akan kembali menjumpai para penggemar film itu dalam episode baru yang diputar di gedung-gedung bioskop mulai Mei 2017.

Johnny Depp sebagai Kapten Jack Sparrow dalam Film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales kembali menaklukkan tujuh samudera bersama kawan-kawan lamanya, Elizabeth Swan dan Will Turner.

Swan dan Turner diperani oleh Orlando Bloom dan Keira Knightley, yang enam tahun lalu tidak tampil dalam Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides.

Ketika mempromosikan film terbarunya, Unlocked, di London, Inggris, Bloom menceritakan ia gembira bisa berperan lagi bersama Knightley.

Ada momen keduanya pada akhir film yang sekarang dan setiap orang mengetahui apa yang terjadi.

Berbicara mengenai Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, Bloom mengaku ia senang dengan hasil akhir film yang di luar Amerika dan Jepang diberi judul Salazar's Revenge itu.

"Luar biasa. Film ini awalnya semacam menggugah kenangan. Saya sudah melihatnya, fantastis! Hampir sama dengan film pertama," kata Bloom.

"Ada kesepakatan bahwa film Pirates of the Caribbean pertama yang sebenarnya menarik penonton, jadi mereka benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan memperhatikan keasliannya dan sangat nyata," katanya lagi.

Pemutaran perdana film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales untuk seluruh dunia akan dilakukan di Shanghai Disney Resort pada 11 Mei 2017, sementara di Amerika, Kanada, dan China akan mulai diputar pada 26 Mei 2017.

(Kompas.com/Ati Kamil - VOA Indonesia)