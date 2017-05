Spanduk Selamat Datang Gubernur Baru Terbentang di Jakarta, Siapa Sangka Tempatnya di . . .

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Sebuah spanduk besar tampak bertuliskan "Selamat Datang Gubernur Baru," dengan memajang foto pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengenakan seragam dinas.

Spanduk tersebut juga memuat tulisan "Kembalikan Kewibawaan Ibu Kota Jakarta. Maju Kotanya, Sejahtera Buruhnya. Jadikan Upah Buruh DKI Terbaik se-Indonesia".

Pada bagian atas spanduk, terdapat identitas pemilik spanduk yaitu FSP LEM SPSI (Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) DKI Jakarta.

Spanduk tersebut di pasang bertepatan dengan May Day hari Senin (1/5/2017).

Yang menarik, spanduk tersebut terbentang di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (1/5/2017).

Tepatnya di tengah-tengah karangan bunga untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Tepat di sebelah spanduk itu, terdapat karangan bunga bertuliskan "Thank You Pak Ahok dan Pak Djarot.

You are Limited Edition. Hard to Find, Hard to Forget. Respect".

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta sudah mengesahkan hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi pada Minggu (30/4/2017) dini hari.

Berdasarkan itu, pasangan Anies dan Sandiaga pun resmi menang dan tinggal menunggu penetapan dari KPU DKI. Pasangan calon nomor pemilihan tiga itu menang dengan persentase 57,96 persen suara.

Sementara itu, pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) danDjarot Saiful Hidayat memperoleh 42,04 persen suara.