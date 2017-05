Peringati Hari Pendidikan Nasional, Menristekdikti Inginkan Perguruan Tinggi Jadi Agen Ekonomi

Laporan Wartawan TribunJatim.com,Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM,SURABAYA - Peringatan Hari Pendidikan Nasional di lingkungan Kemenristekdikti diperingati dengan upacara bendera pada Selasa (2/5/2017) di Stadion Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur.

Upacara tersebtu diikuti sekitar lima ribu peserta dari dosen, dan mahasiswa serta kalangan akademisi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan peresmian Gedung Pusat Riset ITS Surabaya.

Pada Hari Pendidikan Nasional 2017, Kemenristekdikti kali ini mengusung tema “Peningkatan Relevansi Pendidikan Tinggi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.”

Pemilihan tema tersebut karena menginginkan agar perguruan tinggi juga memperhatikan bidang ekonomi.

"Tema ini dipilih untuk menekankan agar perguruan tinggi lebih memperhatikan dampak terhadap pengembangan ekonomi, dimana dalam hal ini perguruan tinggi dituntut untuk lebih dapat memerankan dirinya sebagai agent of economic development di samping agent of education dan agent research and development," ujar Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir usai peresmian Gedung Pusat Riset ITS Surabaya, Selasa (2/5/2017).

"Maka dengan pergerakan ini, bagaimana inovasi perguruan tinggi dapat mengembangkan ekonomi menjadi lebih baik," tambahnya.

Ia berharap, dengan semangat Hari Pendidikan dapat meningkatan relevansi pendidikan tinggi dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi.

Hal itu dapat dilakukan melalui relevansi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja serta industri.

Selanjutnya hasil penelitian perguruan tinggi harus dilanjutkan sampai tahap produksi dan dipasarkan secara masal.

Kemudian dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, dapat dilakukan melalui kerjasama antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan industri dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat di sekitar perguruan tinggi tersebut.