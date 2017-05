Tangkal ‘Hacker’ Saat UNBK, MTsN di Jombang Siapkan Ahli IT

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Madrasah Tsanawiyan Negeri (MTsN) Tambakberas, Jombang, Jawa Timur menerjunkan sejumlah tenaga ahli IT ('Information Technology') dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang digelar di sekolahnya.



Langkah ini ditempuh guna mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan, seperti pembajakan dari ‘hacker’ (peretas) yang tak bertanggung jawab saat UNBK berlangsung.



"Alhamdulillah kami punya tenaga ahli IT, sehingga kami sudah antisipasi kemungkinan tak diinginkan sejak dini," kata kepala MtsN Tambakberas, Mochammad Syuaib, disela UNBK hari pertama di sekolah setempat, Selasa (2/5/17).



Selain menyiapkan tenaga ahli IT, sambung Mochamad Syuaib, pihak sekolah juga telah membkali dan membina secara intensif, agar seluruh siswa terbiasa masuk di ruang Laboratorium Komputer dan siap mengikuti UNBK.



“Kami menyiapkan sarana prasarana. Kami juga mengantisipasi listrik mati dengan menyiapkan genset 32.000 watt. WIFI juga kami siapkan," tandas Syuaib kepada TribunJatim.com.

Di MTsN Tambakberas terdapat 1.168 peserta ujian nasional. Dari jumlah itu, 862 siswa peserta UNBK dan selebihnya peserta ujian nasional berbasis kertas dan pensil.



Peserta jenis ujian berbasis kertas dan pensil ini merupakan gabungan beberapa sekolah di luar MTsN Tambakberas, yang ujian nasionalnya harus menggabung di MTsN karena jumlah peserta tidak memenuhi syarat dalam jumlah.



Di Jombang sendiri terdapat 25 SMP dan MTs, yang hari ini (2/5/2017) menggelar UNBK. Rinciannya, 20 SMP negeri dan swasta dan 5 MTs negeri dan swasta.



Jumlah yang sanggupo menggelar UNBK tersebut sangat minim dibandingkan dengan total jumlah SMP di seluruh Jombang, yang mencapai 161 buah.



Mayoritas dari sekolah itu masih menggelar ujian negara secara manual alias ujian negara berbasis kertas dan pensil.(Surya/Sutono)