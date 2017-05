Wah, Anggota Boyband Korea Ini Bikin Heboh Netizen, Ternyata Kelahiran Yogyakarta Lho!

TRIBUNJATIM.COM - Belakangan ini, sebuah grup baru Korea Selatan bernama 14U (One For You) sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Indonesia.

Usut punya usut, ternyata salah seorang anggota grup tersbeut disebut-sebut berasal dari Indonesia, tepatnya dari Yogyakarta.

Edward Wen, nama pria tersebut, mencuri perhatian netizen Indonesia karena kisah kelahirannya.

Edward Wen juga mempunyai nama Korea Jihoon.

Pria tampan kelahiran Yogyakarta ini bikin geger netizen Indonesia karena tergabung dalam boyband Korea. ()

Edward lahir di Yogyakarta pada 13 April 1996.

Saat di Indonesia, Loudi dikenal sebagai ulzzang.

Ulzzang sendiri merupakan seseorang yang populer di media sosial karena mempunyai wajah yang menarik.

Edward tumbuh besar di Yogyakarta hingga tahun 2014.

