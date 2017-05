Hai Ladies, BBQ-an di Sini Yuk, Ada Promo Buy 1 Get 1 Free, All You Can Eat Khusus Buat Kamu

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Suka BBQ-an ala drama Korea tapi takut mahal?

Eits, cobain yuk makan di BBQ Frenzy Surabaya.

Ada promo menarik buat kamu nih para ladies!

Berdasarkan informasi dari akun Instagram @bbqfrenzy, promo tersebut bernama "Ladies Treat Buy 1 Get 1 Free All You Can Eat Package" yakni beli satu paket gratis satu paket.

Sebenarnya, promo khusus perempuan ini telah berlangsung sejak April 2017.

Namun karena banyaknya pelanggan perempuan yang antusias, maka promo tersebut diperpanjang hingga hari ini, Kamis (4/5/2017).

Nah, promo hanya berlaku untuk satu kali pembelian paket all you can eat saja dan tidak dapat digabungkan dengan promo lain.

BBQ Frenzy merupakan satu restoran all you can eat yang cukup hits di Surabaya.