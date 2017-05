Jadi Opening Act Saat Konser, Delon Tak Ingin Kalah Keren dari Penampilan Boyzlife

TRIBUNJATIM.COM - Penyanyi Delon Thamrin (38) menjadi opening act (pembuka) konser Boyzlife.

Grup vokal Boyzlife akan menggelar konser pertama mereka di Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia pada 21 Mei 2017 mendatang.

Konser grup vokal yang terdiri dari Keith Duffy (ex personil Boyzone) dan Brian McFadden (ex Westlife) ini, akan digelar di Lagoon Garden, Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Delon mengaku sangat siap dan akan mempersiapkan dengan matang penampilannya nanti.

"Pastinya senang banget bisa terlibat dalam konser Boyzlife. Apa lagi saya juga nge-fans sama mereka," kata Delon Thamrin saat ditemui dalam acara jumpa pers konser Boyslife, di The Sultan Hotel & Residence, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017).

Delon akan mempersiapkan semuanya, terutama mental dan suara yang terus ia jaga kualitasnya, agar bisa menyaingi penampilan Boyzlife.

Suami dari Yeslin Wang ini akan menyanyikan lagu andalan Westlife, yang berjudul 'You Raise Me Up' tapi tidak membawakan lagu Boyzone.

"Karena gatau Boyzlife akan bawakan lagu Boyzone yang mana. Jadi yah bawakan lagu Westlife aja yang You Raise Me Up sama beberapa lagu gua yang dikenal penonton. Gua akan mempersiapkan agar tidak kalah keren dengan Boyzlife," ucapnya.

"Persiapannya mental karena udah lama dari 2004 sampe 2017 selalu jadi opening act," sambung runner up Indonesian Idol season satu tahun 2004 itu.