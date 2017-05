Mantan Ketua PPP Bebas Bersyarat

TRIBUNJATIM.COM, SUMENEP - Mantan Ketua PPP, KH Baharuddin yang divonis 9 bulan penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap pengusaha dan mantan calon bupati Sumenep itu, akhirnya mendapatkan bebas bersyarat atau CB. Hal itu dikarenakan yang bersangkutan telah menjalani hukuman 2/3 pidana di Rutan Kelas II Sumenep.

Kepala Rutan Kelas II Sumenep, Ketut Akbar Herry Achjar menjelaskan, pemberian cuti bersyarat ( CB) itu hanya bagi nara pidana dengan hukuman di bawah satu tahun enam bulan. Itu sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2016. Hal itu setelah lebih dua pertiga menjalani masa hukuman dan mendekam di penjara.

"Karenanya, terhitung sejak 30 April 2017 KH Baharuddin, mendapat Cuti Bersyarat (CB) dari pemerintah, karena sudah menjalani dua per tiga masa hukumannya. Selain itu yang bersangkutan berkelakuan baik," lanjutnya.

Sebagaimana sebelumnya, perkara dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan pelanggaran terhadap Undan-Undang Informatikan dan Transaksi Eelektronika (ITE) tentang pencemaran diri pribadi orang lain di internet dengan tersangka KH Baharudin, mantan ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumenep, itu

Mantan anggota DPRD Sumenep periode 2009 – 2014 itu, dinyatakan bersalah oleh majeis hakim dan divonis 9 bulan penjara dan dijebloskan ke penjara.

Perkara yang membelit tim formatur DPC PPP Sumenep itu, berawal ketika pada tahun 2011 lalu, Ketua DPD PPP saat itu, KH Baharuddin dilaporkan oleh Supandi ke Polres Sumenep, karena penyataannya di sebuah stasiun radio yang dinilai merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Supandi melaporkan Baharuddin, karena dalam dialog tersebut menyebut jika pelapor yang Supandi dan Sugianto memaksa-maksa meminta uang kepada Baharuddin. Padahal menurut Supandi, tuduhan tersebut tidak benar dan dinilai fitnah, sehingga terpaksa dilaporkan ke Polres Sumenep.

Namun, karena pada saat itu, pelapor alias Supandi juga melaporkan perdata ke Pengadilan Negeri Sumenep. Sehingga penyidikan di Polres Sumenep menunggu sampai proses di pengadilan selesai.

Beberapakali persidangan di PN Sumenep akhirnya memenangkan pelapor, hingga kemudian naik banding ke tingkat Pengadilan Tinggi, lalu ke Mahkamah Agung dan tergugat KH Baharuddin dinyatakan bersalah dan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik, fitnah atau penghinaan.

Putusan kasasi perdata yang dinyatakan inkrach itu akhirnya dilimpahkan oleh pelapor, Supandi ke penyidik Polres Sumenep, agar kasus pidananya yang sempat terhenti karena kasus perdata, akhirnya dilanjutkan lagi, hingga akhirnya dinyatakan berkasnya lengkap atau P21 pada bulan Agustus lalu dan diserahkan ke kejaksaan 31 Oktober 2016 kemarin dan akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Sumenep.

Hasil penyidikan Polres Sumenep, KH Baharuddin, cukup bukti melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 UU No 11 / 2008 tentang ITE. Juga pasal 36 ayat 5 ju to pasal 37 huruf c dan d UU No 32 / 2002 tentang penyiaran dipidana paling lama 6 tahun dan denda Rp 1 Milyar. Juga dijerat dengan pasal 310 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.(Surya/Mohammad Rivai)