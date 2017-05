Peringati Hari Museum Internasional, House of Sampoerna Bikin Pameran yang Bikin Merinding

Laporan Wartawan TribunJatim.com,Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM,SURABAYA- Hari Museum lnternasional yang jatuh pada tanggal 18 Mei mendatang, akan diperingati oleh museum di seluruh dunia.

Mereka akan memperingati momen istimewa itu melalu berbagai kegiatan.

Satu di antara museum yang ada di Surabaya, yaitu House of Sampoerna (HoS), juga ikut menyemarakkannya.

Mereka menggelar rangkaian program edukatif bertema Sambang Museum, baik di museum HoS, maupun ke museum lainnya yang ada di SurabayA, mulai tanggal 2 Mei hingga 1 Juni 2017.

"Kita ikut merayakan International Museum Day dan bekerjasama dengan museum etnografi untuk mendukung tema hari museum Internasional 2017 yaitu Saying the Unspeakable in Museums atau membicarakan hal-hal yang tidak biasa,dan kita membicarakan tentang kematian"ujar Rani Anggraini Manager Museum House of Sampoerna Surabaya,Kamis (4/5/2017)

Pada kesempatan ini HoS dan Museum Etnografi dikeIoIa oleh Pusat Kajian Etnografi Universitas AirIangga mengajak pengunjung untuk mengenal dan melihat tradisi penguburan yang unik di Indonesia.

"Empat tradisi kematian yang ditampilkan yaitu Trunyan Bali,Minahasa, Toraja,dan Asmat agar masyarakat memiliki paradigma yang berbeda tentang kematian,sehingga tidak melulu tentang kesedihan dan sesuatu yang menakutkan dan hal tersebut menurut kami adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat,"ujar Rani Anggraini.

Tepatnya, yang akan mereka tampilkan adalah tengkorak dari Suku Asmat, kerangka manusia asli dari Trunyan Bali, miniatur Waruga peti kubur Minahasa, serta replika jenazah Manene dari Toraja.