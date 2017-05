Pria di Jepang Kini Bisa Mengenakan Tuxedo, Pergi ke Kapel dan Nikahi Karakter Anime yang Dia Suka

TRIBUNJATIM.COM - Jepang memang tidak bisa dipungkiri merupakan pusat pembuat permainan video (video game), maupun animasi yang selalu berpikir Out Of The Box.

Tidak hanya sekedar permainan bertarung dan petualangan, mereka juga membuat game strategi, kartu hingga simulasi kencan.

Nah, kali ini Jepang kembali akan memanjakan para gamers sekaligus pecinta anime dengan temuan baru mereka yang luar biasa.

Yups, sebuah perusahaan Jepang memberi kesempatan kepada pemainnya untuk menikahi pacar virtual mereka dalam upacara pernikahan nyata, tentu saja dengan bantuan teknologi VR.

Dirangkum TribunTravel.com dari laman Odditycentral.com, sekilas Niitzuma LovelyxCation sama seperti romansa dan simulator kencan lain yang sedang digandrungi di Jepang.

Ada Yuki Isurugi (rambut hitam panjang), Aiko Kurihara (rambut coklat pendek), atau Nono Naruse (rambut pirang) yang akhirnya bisa kamu nikahi.

Karakter animasi yang bisa 'dinikahi' oleh pengguna game Niitzuma LovelyxCation (Rocketnews24)

Eits, jangan dikira cuma ilusi pernikahan di dunia maya, ya.

Perusahaan ini berencana untuk mengatur pernikahan dengan kehidupan nyata bagi "calon pengantin pria" di sebuah kapel yang sebenarnya, di mana mereka dapat bertukar janji dengan kartun mereka yang mereka cintai.

Niitzuma LovelyxCation dijadwalkan meluncur pada tanggal 28 April, namun Hibiki Works, pembuat video game itu, telah mengumumkan bahwa upacara pernikahan khusus akan diadakan pada tanggal 30 Juni, di sebuah lokasi yang tidak diungkapkan di Tokyo.

Perusahaan ini tampaknya yakin akan menemukan banyak calon pengantin pria untuk tiga karakter anime-nya.