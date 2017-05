Prof Asal Amerika :Musik Islami Lamongan Sudah Mendunia

-Prof. Dr. Anne K. Rasmussen, Profesor musik dan Etnomusikologi dari The College of William and Marry Williamsburg, Virginia USA rupanya pernah meneliti khazanah musik Islami Lamongan yang hadir dalam pengukuan Pengurus LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) Lamongan periode 2017-2021 di Pendopo Lokatantra, Rabu (3/5/2017) petang.

TRIBUNJATIM.COM,LAMONGAN - Prof. Dr. Anne K. Rasmussen, Profesor musik dan Etnomusikologi dari The College of William and Marry Williamsburg, Virginia USA rupanya pernah meneliti khazanah musik Islami Lamongan, Jawa Timur.

Hal itu disampaikannya saat hadir dalam pengukuan Pengurus LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) Lamongan periode 2017-2021 di Pendopo Lokatantra, Rabu (3/5/2017) petang.

Diungkapkan, kehadiran di Lamongan ini merupakan yang kedua kalinya setelah 16 tahun lalu melakukan riset musik Islami di Lamongan. Pada tahun 1999 itu, dia bersama keluarganya sempat menginap di rumah Bupati Lamongan.

Menurut Anne, Seluruh dunia dan kawan-kawannya di Program Pasca Sarjana The College of William and Marry mengenal Maria Ulfah dan Lamongan dari hasil penelitiannya. Fakta tersebut diharapkannya dapat menjadi motivasi perkembangan dan kemajuan LPTQ di Lamongan.

Di acara itu dia sempat menunjukkan kepiawaiannya memetik alat musik sasado, mengiringi Maria Ulfah bernyanyi khas Timur Tengah.

Sama halnya dengan kedatanganyya pada 199 lalu, kehadirannya kali ini juga atas undangan Maria Ulfah, Qori Lamongan yang pernah menjadi juara dunia.

Harapan akan kemajuan prestasi LPTQ juga diharapkan Bupati Fadeli. Seiring dengan sudah meningkatnya prestasi bidang lain di Lamongan.

Fadeli juga menantang pengrus LPTQ untuk menjadi Juara Umum dalam event MTQ Jawa Timur XXVII 2017 di Pasuruan.

Sementara Yuhronur Efendi usai dikukuhkan sebagai Ketua LPTQ bertekad untuk meningkatkan prestasi Lamongan dalam event MTQ Jawa Timur XXVII, September mendatang di Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, dalam setiap kegiatan LPTQ nanti akan mendukung program Bupati Lamongan dalam gerakan Gemar Membaca, Lamongan 1821 dan terutama dalam Lamongan menghafal Al Quran.(Surya/Hanif Manshuri )