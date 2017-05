Sheila On 7, Hivi! dan Barasuara Akan Sambangi Surabaya! Kamu Wajib Datang ke Acara Keren Ini

Sheila On 7, HiVi! and Barasuara akan hadir di Surabaya

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Band papan atas Indonesia, Sheila On 7, Hivi! dan Barasuara akan tampil di Surabaya.

Mereka akan tampil dalam acara Anethesia, Airlangga Medical Night Fest And Dekan Club Closing Ceremonial.

Informasi ini diunggah dalam akun Instagram @fkunairdekancup17.

Acara ini merupakan penutupan dari acara Dekan Cup Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 2017.

Konser akan diadakan di Dyandra Convention Center Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat, 5 Mei 2017.

Selain artis hits di atas, ada juga penampilan dari tiga finalis band di event sebelumnya.

Juga ada pula penampilan dari CMD Project by Aesculap dan finalis FK Idol.

Untuk bisa ikut acara ini, kamu harus beli tiketnya terlebih dahulu ya.

Ada beberapa pilihan, yaitu presale 1, presale 2 dan on the spot.

Tiket presale 1 sudah sold out ya guys, tapi kamu masih bisa beli tiket presale 2 seharga Rp 90.000 dan on the spot Rp 110.000.

Untuk beli tiket, kamu bisa hubungi kontak person yang ada diakun instagram @fkunairdekancup17.

Yuk buruan beli tiketnya sebelum kehabisan!