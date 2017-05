Sojung Ladies' Code Rilis Lagu Debut Solo, Menyentuh Banget!

TRIBUNJATIM.COM - Member girlband Korea Selatan Ladies' Code, Sojung telah merilis lagu solo pertamanya!

"Better than Me" adalah lagu ballad (balada) sedih yang mengekspresikan rasa patah hati, dan diproduksi oleh tim Artronic Waves.

Melansir dari soompi,com, video musik menampilkan Hyunjin LOOΠΔ yang menangis sambil memikirkan tentang cinta masa lalunya dalam transportasi umum.

Baca: Manisnya, Demi Dukung Sang Anak Agar Menang Produce 101 Season 2, Ibu Ini Sampai Berbuat Kayak Gini

Difilmkan sebagai long take, video musik diatur di Prague, Cekoslowakia.

Video musik ini merupakan perpaduan suara indah Sojung Ladies' Code dan akting apik dari Hyunjin LOOΠΔ dalam adegan yang menyentuh.

Ladies' Code merupakan girlband asuhan Polaris Entertainment yang memiliki 5 member, Ashley, Sojung dan Zuny, Rise, dan EunB.

Ladies Code (soompi.com)

Namun RiSe dan EunB meninggal akibat kecelakaan di tahun 2014 lalu.

Kini Ladies' Code hanya memiliki tiga member.