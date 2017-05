VIDEO: Berjasa di Dunia Fashion, Aryani Widagdo Sabet Penghargaan Saat Surabaya Fashion Parade 2017

TRIBUNJATIM.COM/TRIANA KUSUMANINGRUM

Aryani Widagdo (kanan) penerima Lifetime Achievement Award for Outstanding Contribution to Fashion Movement in Surabaya dan Dian Apriliana (kiri) dalam event Surabaya Fashion Parade (SFP) 2017 di Convention Hall Tunjungan Plaza Surabaya, Rabu (3/5/2017).