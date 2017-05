Pelindo III Borong Marketeers Award, Apa Saja?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) raih tiga penghargaan dalam BUMN Marketeers Award di Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta Timur.

Acara tahunan yang berlangsung pada Rabu (3/5/2017) malam ini diselenggarakan oleh Markplus Inc dan dihadiri langsung oleh Menteri BUMN RI Rini Soemarno.

Penghargaan yang diberikan dalam rangkaian acara Jakarta Marketing Weeks ini terbagi dalam beberapa kategori, seperti Kategori Promising Company in Marketing 3.0, Promising Company in Marketing Strategi, dan Promising Company in Tactical Marketing.

Menurut rilis yang diterima TribunJatim.com, ada 65 perusahaan pelat merah dan anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta dalam penghargaan BUMN Marketeers Awards tahun 2017.

PT Pelindo III bersama anak usahanya PT Terminal Teluk Lamong menjadi peserta yang masuk dalam tahap penjurian.

Founder Markplus, Hermawan Kartajaya menyampaikan dalam sambutannya, bahwa apresiasi BUMN Marketeers Awards diberikan kepada BUMN-BUMN dan anak usahanya yang serius memberikan kontribusi untuk negeri, dengan gaya marketing yang unik dan beda.

PT Pelindo III ( Persero ), meraih bronze winner, untuk kategori The Most Promising Company in Marketing 3.0 – Kategori BUMN.

Sedangkan anak usahanya, PT Terminal Teluk Lamong, meraih 2 penghargaan sekaligus yaitu The Most Promising Company in Marketing 3.0 – Kategori anak Perusahaan BUMN dan The Most Promising Company in Tactical Marketing – Kategori anak Perusahaan BUMN.

Penghargaan kepada para pemenang langsung diberikan oleh Rini Soemarno selaku Menteri BUMN Republik Indonesia.

Selain itu, PT Pertamina ( persero ) memenangkan kategori Best Of The Best Perusahaan BUMN.