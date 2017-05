VIDEO : Surabaya Fashion Parade 2017 Bawakan Konsep Moslem Runway, Lihat Deretan Busana Kerennya!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Setelah tampilkan beragam konsep, mulai dari Sarung Is My New Denim, Gelar Cipta Busana Unesa, Look To East, dan Resort Wear sejak 3 Mei 2017 lalu, Surabaya Fashion Parade kembali hadirkan fashion show baru.

Acara tersebut diselenggarakan di Convention Hall Tunjungan Plaza Surabaya, Jawa Timur.

Ada penampilan fashion show dari Dulux Present dan juga Moslem Runaway pada Jumat (5/5/2017).

Moslem Runaway ini diikuti oleh anggota Indonesia Fashion Chamber.

Para desainer menampilkan koleksi desain busana muslim mereka mulai dari ready to wear, hingga gaun pengantin.

Beragam warna lembut seperti tosca, putih, dan peach menjadi pilihan warna para desainer untuk koleksi busana fashion muslim mereka.

Para desainer tersebut, yakni Safana, Rasya Shakira, dan Aplhiana Chandrajani.

Selain itu juga, ada Tu Fiana, Sad Indah Ambarwati, Runthing, Kebaya Laksmi, Alben Ayub Andal, serta Hannie Hananto.