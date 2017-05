MTV Movie & TV Awards 2017 Usai Digelar, Wolverine Sabet Piala, Berikut Daftar Lengkap Pemenang

TRIBUNJATIM.COM - MTV Movie & TV Awards telah usai digelar, Senin (8/5/2017), di Shrine Auditorium, Los Angeles, California, AS.

Perhelatan ini adalah yang ke-26 kalinya.

MTV Movie & TV Awards tahun ini adalah pertama kalinya ranah televisi mendapat penghargaan, setelah sebelumnya hanya untuk perfilman saja.

Dipandu oleh pembawa acara Adam DeVine, berikut daftar lengkap para pemenang MTV Movie & TV Awards.

SHOW OF THE YEAR

Atlanta

Game of Thrones

Insecure

Pretty Little Liars

Stranger Things

This Is Us

BEST ACTOR IN A SHOW

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Emilia Clarke, Game of Thrones

Donald Glover, Atlanta

Jeffrey Dean Morgan, The Walking Dead

Mandy Moore, This Is Us

Gina Rodriguez, Jane The Virgin

BEST COMEDIC PERFORMANCE

Will Arnett, The Lego Batman Movie

Adam DeVine, Workaholics

Ilana Glazer and Abbi Jacobson, Broad City

Lil Rel Howery, Get Out

Seth Rogen, Sausage Party

Seth MacFarlane, Family Guy