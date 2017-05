Luna Maya Unggah Gambar Hitam di Medsos, Karena Ahok?

TRIBUNJATIM.COM - Aktris cantik Luna Maya bereaksi atas vonis yang dijatuhkan pengadilan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok atas tuduhan penodaan agama.

Lewat akun Twitter-nya, @LunaMaya26, ia berbicara soal keadilan. "Ketika keadilan menjadi tidak adil," tulis Luna, Selasa (9/5/2017).

Perempuan kelahiran Denpasar ini kemudian mengungkapkan pemikirannya tentang memaafkan dan kesetaraan.

"sebagai org yang pemaaf. Yang saya tau saya tidak mau menjadi org yang pendendam. Saya tidak menjadi org yang gampang terbawa api," tulisnya.

"Kita pernah salah tapi sejelek2nya manusia, kita semua sama tidak ada yang berbeda. memafkan berat tapi patut di coba krn itu adalah proses," tambah Luna.

Baca: Deretan Agenda Soekarwo dan Gus Ipul Selasa 10 Mei 2017

Kekasih produser Reino Barack itu juga mengaku sebenarnya ia sedih karena putusan terhadap Ahok membuatnya merasa seakan ada nilai kehidupan yang hilang.

Namun Luna memilih menjadikan kasus Ahok tersebut sebagai pelajaran baginya.

"Saya sedih bukan krn pak Ahok dan semua ini. Saya sedih krn kita sebagai manusia, value yang diajarkan kepada kita dari kecil sudah tidak ada artinya. Value, Yes, value of Life, mati! And I hope kita sabagai manusia jangan kehilangan value kita. Pembelajaran buat saya hari ini," tulis Luna.

"Dan ini membuat saya menjadi org yang lebih baik Insya Allah. Amin,"

Luna juga mengubah profile picture akun twitter-nya menjadi hitam. Unggahan gambar hitam juga ia unggah di akun instagramnya.

Dalam amar putusan majelis hakim, Ahok divonis dua tahun penjara karena terbukti bersalah melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.